Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle bresciane

È ufficialmente iniziata la stagione di Eccellenza con le squadre bresciane impegnate in gara 1 di Coppa Italia. Sconfitte di misura per Cazzagobornato, Rovato e Rezzato Dor, bene il Cast Brescia vincente per tre a zero sull’Albinogandino. Ospitaletto e Prevalle vincono il derby rispettivamente contro Darfo Boario e Vobarno. Castiglione a valanga sul Carpenedolo, mentre Bedizzolese è Ciliverghe terminano la partita a reti inviolate.

Di seguito i risultati:

GIRONE 7

Cazzagobornato - Lemine Almenno 1-2 (Nuzzo, Tarchini)

GIRONE 8

Scanzorosciate – Rovato 1-0 (Ferrari)

GIRONE 9

Cast Brescia – Albinogandino 3-0 (Gritti, Mattei, Tognassi)

GIRONE 10

Darfo Boario – Ospitaletto 0-1 (Berta)

GIRONE 11

Bedizzolese – Ciliverghe 0-0

Prevalle – Vobarno 1-0 (Okyere)

GIRONE 12

Castiglione – Carpenedolo 5-2 (Mangili, Ferrari, Ferrari, Lauricella, Lauricella - Panina, Comotti)

Rezzato Dor – Soncinese 0-1 (Maffi)