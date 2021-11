Coppa Italia Eccellenza: questa sera in programma i quarti di finale

Questa sera alle 20.30 sono in programma le sfide valide per i quarti di finale di coppa Italia Eccellenza. Le partite saranno giocate tutte in contemporanea:

Ciliverghe Calcio – Darfo Boario

Pavia – Forza e Costanza

Sestese Calcio – Rhodense

Vertovese – Mapello

I quarti di finale saranno una gara da dentro o fuori per la competizione, seguiranno poi le semifinali che invece si disputeranno su doppio turno, vale a dire con una gara d’andata e una di ritorno, la prima in programma il prossimo 17 novembre.

Il Ciliverghe ospiterà il Darfo Boario, desideroso di replicare il largo successo ottenuto contro il Carpendolo nel turno precedente che è valso il passaggio del turno (4 a 2 il punteggio finale lo scorso 13 ottobre). Il Darfo Boario d’altro canto ha dato vita a prestazioni sempre convincenti in questa competizione, contrariamente a quanto invece è successo in campionato, caratterizzato da un inizio con qualche difficoltà di troppo ma che ora sembra superato.

Il Pavia invece ospiterà il Forza e Costanza nello stadio “Pietro Fortunati”, la Sestese sarà impegnata nel comunale “Alfredo Milano” contro la Rhodense ed infine il Mapello giocherà in trasferta sul campo della Vertovese.