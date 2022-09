Coppa Italia Eccellenza: Cast Brescia e Ciliverghe qualificate

Turno infrasettimanale per le formazioni bresciane impegnate nell’ultimo turno della fase a gironi di Coppa Italia. Il già qualificato Cast Brescia vince ancora e fa tre su tre, vittoria anche per il Cazzagobornato in trasferta sul San Pellegrino, ma niente passaggio del turno. Pareggio non senza timori del Ciliverghe contro il Vobarno. I detentori della Coppa accedono comunque alla fase eliminatoria complice il pareggio pirotecnico tra Prevalle e Bedizzolese. Sconfitte invece per le altre bresciane in campo: Darfo Boario, Rezzato Dor e Carpenedolo.

Di seguito i risultati:

GIRONE 7

San Pellegrino – CAZZAGOBORNATO 2-3 (2 Lapadula – 2 Rivetti, Mennucci)

GIRONE 9

Forza e Costanza - CAST BRESCIA 3-5 (19’ Gningue rig., 47’ Signori, 59’ Longhi - 4’ Arici, 54’ Contratti, 69’ Marazzi, 79’ Peli, 88’ Maspero)

GIRONE 10

Vertovese - DARFO BOARIO 1-0 (Pesenti)

GIRONE 11

CILIVERGHE - VOBARNO 2-2 (Bosio, Valotti - 2 Bursese)

PREVALLE - BEDIZZOLESE 3-3 (Guariniello, 2 Avanzi - 2 Scidone, Omorogieva)

GIRONE 12

Castiglione - REZZATO DOR 5-1 (Mangili, 2 Abdelouaret, Autogol, Pugliese)

Soncinese - CARPENEDOLO 3-2 (Marchiondelli, 2 Ruscitto - Porro, Comotti)