Coppa Italia Eccellenza, mercoledì 18 in campo quattro bresciane

Mercoledì 18 ottobre andranno in scena gli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza che vedono ancora in corsa quattro squadre bresciane (oltre al Rovato ancora in attesa della decisione della sentenza della giustizia sportiva). L’unica squadra a giocare lontano dalle mura amiche è il Carpenedolo che affronterà il Pavia. Impegni casalinghi, invece, per Bedizzolese, Ciliverghe e Orceana che ospiteranno rispettivamente Ardor Lazzate, Calvairate e Offanenghese. Le partite inizieranno alle 20:30 e saranno in gara unica. Le vincenti si qualificheranno quindi ai quarti di finale in programma mercoledì 15 novembre.

Di seguito le designazioni arbitrali:

BEDIZZOLESE - Ardor Lazzate

(Arbitro: Riccardo Verrastro di Mantova; Assistente 1: Axel Mastroianni di Mantova; Assistente 2: Elia Sanneris di Mantova)

CILIVERGHE - Calvairate

(Arbitro: Alessandro Cravero di Busto Arsizio; Assistente 1: Martin Madaschi di Bergamo: Assistente 2: Miki Ravelli di Bergamo)

ORCEANA - Offanenghese

(Arbitro: Luca Paris di Bergamo; Assistente 1: Vincenzo Camporeale di Lodi; Assistente 2: Matteo Chiaro di Busto Arsizio)

Pavia - CARPENEDOLO

(Arbitro: Marco Belingheri di Lecco; Assistente 1: Elpidio Chiariello di Legnano; Assistente 2: Simone Bonfanti di Milano)