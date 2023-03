Coppa Italia: Cast Brescia sconfitto di misura in trasferta dal Lavis

Sconfitta amara per il Cast Brescia che in casa del Lavis perde il turno di andata dei quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza.

Inizia bene la partita il Cast Brescia che sin dalle prime battute mette in difficoltà la formazione di casa. Al quarto d’ora arriva il gol del vantaggio: triangolazione tra Maspero e Vigni che entra in area e viene atterrato da Bellunato. Nessun dubbio per l’arbitro che assegna il calcio di rigore, Giangaspero va alla battuta e con freddezza batte Bertè. Il Cast Brescia insiste e sfiora il raddoppio: in altre due occasioni con Giangaspero l’estremo difensore trentino non si fa superare. Con il passare dei minuti il Lavis inizia a farsi più propositivo e al 40’ va vicinissimo al pareggio con un gran tiro dalla distanza di Barbetti sul quale Chini deve superare per difendere la porta. A pochi secondo dallo scadere della prima frazione di gioco, però, Barbetti ha una nuova occasione e di testa da pochi passi dalla porta non sbaglia ristabilendo la parità.

Il ritorno in campo dopo l’intervallo vede il Lavis cominciare con lo stesso piglio deciso con cui aveva chiuso la prima frazione e dopo sei minuti completa la rimonta: Amorth s’invola sulla fascia sinistra e dal fondo crossa per Diagne che legge bene l’azione e insacca in rete. Mister Quaresmini prova a scuotere la squadra inserendo forze fresche, ma l’inerzia della partita non cambia con il Lavis che riesce a mantenere il vantaggio intatto fino al triplice fischio.

Mercoledì 22 marzo a Castegnato andrà in scena il secondo atto dei quarti di finali e forte del gol segnato in trasferta al Cast Brescia potrebbe bastare anche l’1 a 0.

IL TABELLINO

LAVIS – CAST BRESCIA 2-1

LAVIS (4-3-3): Bertè; Paoli, Bellunato, Rizzon, Vitti (72′ Gretter); Trevisan (77′ Dsiri), Pancheri, Mici; Diagne (90′ Bozzi), Amorth (80′ Leye); Barbetti (86′ Ceccarini). A disposizione: Vincenzo, Casalini, Battisti, Mallemace. Allenatore: Manfioletti.

CAST BRESCIA (4-3-3): Chini; Ardesi (60′ Otabie), Tognassi, Giosa, Marazzi; Zanelli, Maspero (77′ Zagari), Vigni (60′ Berardo); Tanghetti (70′ Mattei), Giangaspero (80′ Sodinha), Peli. A disposizione: Serio, Contratti, Meini, Zanini. Allenatore: Quaresmini.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

ASSISTENTI: Selleri di Bologna; Toschi di Imola.

RETI: 45′ Barbetti, 51′ Diagne - 14′ rig. Giangaspero.

AMMONITI: Bellunato, Diagne, Trevisan - Marazzi, Giosa.