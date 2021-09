Coppa Italia Eccellenza: i risultati del secondo turno della fase a gironi

Domenica 12 settembre si sono giocati gli incontri validi per il secondo turno della fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza. Il Pro Palazzolo vince per 3 reti a 2 contro lo Zingonia Verdellino, reduce da un pareggio nella scorsa giornata contro il Valcalepio FC. Il Darfo Boario ottiene un’altra vittoria nella competizione imponendosi per 4 a 3 contro il CazzagoBornato. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno, la Bedizzolese non va oltre il pareggio contro il Lumezzane: risultato fermo sul 2 a 2. Pioggia di gol per il Ciliverghe contro il Vobarno, con ben 6 reti messe a segno.

Zingonia Verdellino 2 (M. Gullotta 11’st, J. Zambelli 35’st) - Pro Palazzolo 3 (F. Bosis 42’ pt, F. Facchetti 2 ‘st, F. Bosis 16 ‘st)

Darfo Boario 4 (M. Berta 5‘pt, M. Fusar Bassini 9‘pt, M. Berta 17‘pt, F. Randazzo 18‘st) – CazzagoBornato 3 (G. Masperi 14‘pt, S. Lorenzi 29’pt, G. Masperi 28’st)

Bedizzolese 2 ( Autogol 22 ‘pt, D. Fenotti 35’st) – Lumezzane VGZ 2 (M. Tognoni 20’pt, A. Torelli 35 ‘pt)

Vobarno 2 (L. Paghera 9’pt, T. Venturelli 13’st) – Ciliverghe Calcio 6 (F. Contri 5’pt, D. Bosio 24’pt, M. Andriani 15’st, M. Valotti 25’st, M. Scidone 32’st, F. Lauricella 38 ‘st)