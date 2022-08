Coppa Italia Eccellenza: i gironi

La stagione delle squadre di Eccellenza è ormai alle porte, ma da sabato 27 agosto non ci saranno più amichevoli e i risultati inizieranno a pesare. Nessun cambiamento per quanto riguarda il format che resterà invariato con la finale regionale fissata per venerdì 6 gennaio 2023.

Di seguito i gironi:

GIRONE 7

Cazzagobornato

Lemine Almenno

San Pellegrino

GIRONE 8

Scanzorosciate

Rovato

Valcalepio

GIRONE 9

Cast Brescia

Albinogandino

Forza e Costanza

Pradalunghese

GIRONE 10

Darfo Boario

Ospitaletto

Vertovese

GIRONE 11

Bedizzolese

Ciliverghe

Prevalle

Vobarno

GIRONE 12

Castiglione

Carpenedolo

Rezzato Dor

Soncinese