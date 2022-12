Coppa Italia Eccellenza: la finale si giocherà sul campo della Valcalepio

Le due finaliste della stagione 2022/23 di Coppa Italia Eccellenza, Cast Brescia e Leon, si affronteranno venerdì 6 gennaio alle ore 15 a Castelli Calepio presso il campo casalingo della Valcalepio.

Il Cast Brescia si presenta alla finalissima da prima in classifica nel girone C a quota 36 punti appaiata alla rivelazione Cazzagobornato. In Coppa, invece, la formazione di mister Quaresmini, ha staccato il pass per la finale superando la Tritium nel doppio confronto pareggiando la gara d’andata e vincendo la gara di ritorno per 1 a 0 grazie al gol di Francesco Contratti.

Percorso diverso per la Leon che in coppa ha collezionato soltanto vittorie (sei su sei) trascinata dal capitano Mattia Bonseri. Cammino in salita, invece, in campionato causato da un brutto avvio di stagione dopo la retrocessione dalla Serie D. A metà ottobre la svolta per la formazione brianzola cha ha cambiato allenatore affidando la squadra a Paolo Quartuccio, ex tecnico proprio del Castegnato diventato Cast Brescia soltanto in estate.

Vinta l’anno scorso dal Ciliverghe, il Cast Brescia proverà a mantenere la Coppa Italia di Eccellenza in provincia di Brescia. La vincente proseguirà il cammino in Coppa Italia dal 15 febbraio e sarà inserita nel girone A con le vincenti di Liguria e Piemonte per disputare la fase nazionale della competizione.