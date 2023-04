Coppa Italia Eccellenza: Certaldo - Cast Brescia posticipata

Squadra in casa

Squadra in casa Certaldo

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sui propri canali social, il Cast Brescia ha fatto sapere che la partita Certaldo-Cast Brescia, inizialmente in programma mercoledì 12 aprile e valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia d’Eccellenza, è stata rinviata a mercoledì 19 aprile con inizio alle ore 15 presso il campo Comunale Principale di Certaldo in provincia di Firenze.