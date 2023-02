Coppa Italia: incredibile vittoria in rimonta del Cast Brescia

Tanta sofferenza fino all’ultimo secondo, ma alla fine il Cast Brescia si aggiudica gara 1 della fase nazionale di Coppa Italia contro l’Alba Calcio. Una vittoria che per come s’era messa la partita sembrava insperata, ma Giosa e compagni non hanno mai mollato e in quattro minuti hanno ribaltato le sorti dell’incontro.

Dopo un primo tempo terminato senza reti, la partita s’è sbloccata nella ripresa al 61’ con il gol di Barrenechea per il vantaggio piemontese. Il gol subito non ha demoralizzato la squadra di mister Quaresmini brava a rimanere in partita fino a un minuto dallo scadere dei minuti regolamentari quando Gritti ha riportato il punteggio in parità. Una doccia fredda per l’Alba Calcio e un’iniezione di fiducia per il Cast Brescia che, rinvigorito, ha ribaltato il risultato dopo quattro minuti segnando con Zanelli. Una rimonta incredibile per i biancoblù che superano il primo ostacolo in attesa di affrontare in trasferta mercoledì 1 marzo i campioni regionali liguri dell’Imperia.

IL TABELLINO

CAST BRESCIA - ALBA CALCIO 2-1

CAST BRESCIA: Chini, Otabie, Gritti, Giosa, Ardesi (73’ Berardo), Maspero (76’ Tognassi), Meini (59’ Zanelli), Peli, Mattei, Giangaspero (67’ Tanghetti), Vigni (59’ Diogo). A disposizione: Serio, Contratti, Arici, Zanini. Allenatore: Quaresmini.

ALBA CALCIO: Bergonzi, D’ippolito, Dell’Anno (89’ Ciccone), Cena, Esposito, Dieye, Delpiano (73’ Peirano), Della Valle, Nanis (67’ Shtjefni), Barrenechea (91’ Coppola), Guienne (82’ Arkaxhiu). A disposizione: Costamagna, Bacco, Sardo, Manissero. Allenatore: Telesca.

ARBITRO: Comito di Messina.

ASSISTENTI: Massa di Carbonia; Moroso di Sassari.

RETI: 89’ Gritti, 93’ Zanelli - 61’ Barrenechea.

AMMONITI: Gritti, Meini, Serio, Zanelli, Tanghetti - D’ippolito, Nanis.