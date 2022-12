Coppa Italia Dilettanti: il Cast Brescia è in finale

Il Cast Brescia è in finale di Coppa Italia Eccellenza. Dopo lo 0 a 0 dell’andata, la formazione di mister Quaresmini ha staccato il pass per la finale vincendo in trasferta per 1 a 0 contro la Tritium grazie al gol realizzato da Contratti nella ripresa. Il Cast Brescia, che in finale troverà la Leon dell’ex Paolo Quartuccio, è la seconda squadra bresciana consecutiva a conquistare la finale di Coppa Italia. La passata stagione, infatti, era toccato al Ciliverghe che poi vinse la coppa superando il Mapello.

Scendendo in Promozione, invece, il percorso della Pavonese si ferma ai quarti di finale. La formazione bassaiola, prima nel girone d, viene sconfitta dal Suzzara ed è costretta a salutare la coppa.

Fonte immagine: pagina facebook Cast Brescia.