Coppa Italia: il Cast Brescia ospita l’Alba Calcio

Il Cast Brescia torna a giocare in Coppa Italia dopo la vittoria del 6 gennaio conquista nella finalissima regionale contro la Leon. La formazione allenata da mister Quaresmini scenderà in campo alle 14:30 tra le mura amiche del Comunale di Castegnato per affrontare l’Alba Calcio, vincitrice della Coppa Italia del Piemonte. Entrambe le squadre si trovano al comando dei rispettivi gironi e nell’ultimo turno di campionato non si sono risparmiate conquistando la piena posta in palio: Giosa e compagni hanno vinto lo scontro diretto contro il Caravaggio, mentre l’Alba ha battuto il Savio Asti.

Numeri importanti per la formazione piemontese che in campionato ha finora vinto 13 partite sulle 20 disputate, pareggiandone 5 e perdendone 2. Una squadra molto equilibrata che ha nella difesa il suo punto di forza: sono infatti soltanto 9 i gol subiti (miglior difesa del suo girone) a fronte dei 33 realizzati. Nonostante un’età media molto bassa (22,7 anni), il tecnico Salvatore Tedesca è riuscito a costruire un gruppo valido e compatto capace di trionfare in coppa e guidare il proprio girone.

Di seguito i convocati del Cast Brescia:

Portieri: Chini, Serio;

Difensori: Ardesi, Berardo, Giosa, Gritti, Otabie, Tognassi;

Centrocampisti: Maspero, Meini, Zanelli, Zanini;

Attaccanti: Arici, Contratti, Giangaspero, Mattei, Peli, Sodinha, Tanghetti.

Fonte immagine: Cast Brescia.