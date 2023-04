Coppa Italia, Cast Brescia a Certaldo per conquistare la finalissima

Dopo la conquista del campionato di Eccellenza, il Cast Brescia è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta il Castaldo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Senza capitan Giosa espulso all’andata, la squadra di Quaresmini proverà a ribaltare la sconfitta casalinga di 1 a 0 per conquistare la finalissima.

L’elenco dei giocatori convocati per la trasferta di Certaldo:

PORTIERI: Chini, Cirimbelli;

DIFENSORI: Ardesi, Berardo, Gritti, Otabie, Tognassi;

CENTROCAMPISTI: Marazzi, Maspero, Meini, Vigni, Zanelli, Zanini;

ATTACCANTI: Arici, Contratti, Giangaspero, Mattei, Peli, Sodinha, Tanghetti.