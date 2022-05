Continua lo scontro Inzaghi – Cellino: prima udienza il prossimo 3 giugno

Il mister Inzaghi è pronto a dare battaglia in tribunale al Presidente Cellino, patron del Brescia, in merito al suo esonero dalla panchina delle Rondinelle. Il prossimo 3 giugno è prevista la prima udienza riguardo al tema, con Inzaghi intenzionato a rivendicare la clausola presente nel suo contratto che avrebbe impedito l’esonero qualora il Brescia fosse stato nelle prime otto posizioni di classifica.

Secondo un quotidiano bresciano, tuttavia, sarebbe previsto un incontro tra i due per evitare di passare per vie legali. Inzaghi e Cellino dovrebbero incontrarsi il 23 maggio per discutere ed eventualmente trovare un accordo preliminare, ma al momento il condizionale è d’obbligo.