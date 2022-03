Continua il momento positivo del Carpendolo in Eccellenza: vittoria per 2 a 0 contro il Castiglione

Il Carpenedolo non ferma le recenti ottime prestazioni messe in campo e continua a guadagnare punti preziosi sperando in una risalita in classifica fino alla zona playoff. Nell’ultima giornata si è imposto con il punteggio di 2 a 0 contro il Castiglione, terz’ultima in classifica ed in piena zona playout.

Al Mundial ’82 di Carpenedolo i gol sono stati due, uno per tempo, entrambi da parte del Carpenedolo. L’arbitro della sfida è stato il signor Isoardi, coadiuvato dagli assistenti Tonti e Pagano. Nel corso della prima frazione di gioco è stato Porro del Carpenedolo a portare in vantaggio la squadra di casa, nel corso della ripresa invece il sigillo porta la firma di Pasini. Il Castiglione d’altro canto non ha mai dimostrato di poter rientrare in partita, lasciando libertà d’azione al Carpenedolo.

Una buona prestazione che fa seguito a quella contro il Rovato, in occasione della 23esima giornata del campionato Eccellenza. Il Carpenedolo, questa volta in trasferta, si è imposta per 3 a 1 contro il Rovato, formazione che ora occupa il quinto posto in classifica. Le ultime due vittorie hanno fatto salire il Carpenedolo a 33 punti, a -2 lunghezze dalle squadre che occupano i posti della zona playoff.