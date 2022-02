Confermato Inzaghi sulla panchina del Brescia: oggi presente per un colloquio con Cellino

Sembra tornato il sereno in casa del Brescia: questo pomeriggio mister Inzaghi ha incontrato il presidente del club Cellino insieme al direttore sportivo, Francesco Marroccu, che ieri aveva tenuto una conferenza stampa. L’incontro tra le parti, secondo quanto scritto dal Giornale di Brescia, è stato fatto per volere di Inzaghi stesso, il quale ha evidenziato come la sua permanenza non sia legata a clausole quanto piuttosto alla convinzione nella bontà del progetto.

Al termine dell’incontro, mister Inzaghi ha diretto il consueto allenamento a Torbole, segno che il momento critico è passato. Resta da valutare l’impatto che questa situazione ha avuto sulla squadra e la sfida casalinga contro l’Alessandria, in programma domenica 13 febbraio, sarà il test perfetto. Inzaghi gode del pieno sostegno della tifoseria, questo è quanto emerso dopo le contestazioni in merito al presunto esonero dell’allenatore; inoltre, nessuno sembra mettere in discussione la capacità gestionale del gruppo da parte di mister Inzaghi, tutto lascia perciò ben sperare riguardo ad una conclusione positiva della stagione.