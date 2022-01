Comunicate le date dei recuperi per il Brescia femminile

Il Brescia femminile ha diramato un comunicato lo scorso 11 gennaio riguardante la decisione presa dalla FIGC sulla temporanea sospensione del campionato di serie B e primavera e le prime giornate del 2022 sono state posticipate a data da destinarsi. Ad oggi, tuttavia, non si ha ancora una data certa per la ripartenza del campionato. Sono però state ufficializzate le date dei recuperi per le giornate fin qui non disputate, due parte del girone d'andata e la prima del girone di ritorno. Per quanto riguarda il Brescia femminile, le date sono le seguenti:

Brescia - Cesena, 13 marzo

Palermo - Brescia 16 aprile

Ravenna - Brescia 1 maggio

L’ultima gara disputata dalle atlete risale 12 dicembre scorso, data in cui si è tenuto il derby bresciano tra Cortefranca e Brescia femminile, terminato per 1 a 0 a favore del Brescia. La squadra si trova in seconda posizione, con 23 punti, una lunghezza dietro al Como, prima a 24 punti: l’obiettivo promozione diretta in serie A è possibile.

La squadra vanta il secondo miglior attacco del campionato, con 20 reti siglate: da menzionare le prestazioni eccellenti del capocannoniere del campionato, Luana Merli, con 8 reti messe a segno fin qui in 11 partite giocate. La difesa è sicuramente da sistemare, gli 11 gol subiti sono quasi il doppio rispetto al Como, prima con sole 6 reti subite.