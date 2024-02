Como-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la convincente vittoria maturata lo scorso turno contro il Cittadella, il Brescia prosegue il suo cammino in zona play off sfidando il Como allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” nell’anticipo della 24ª giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:30.

Pre partita e precedenti

Dall'arrivo in panchina di Rolando Maran (14ª giornata), il Brescia viaggia a una media di 1.73 punti a partita in Serie B (19 punti in 11 incontri), meno solo di Cremonese (2.20), Como (1.91) e Parma (1.90).

La formazione lariana, attualmente al terzo posto in classifica a quota 42 punti (10 in più delle Rondinelle), si presenta alla sfida reduce dalla vittoria di misura sulla Ternana.

All’andata, giocata il 16 dicembre, il Brescia s’impose con il risultato di 2-0 firmato da Borrelli e Moncini (stasera assente), gli stessi marcatori della vittoria contro il Cittadella.

Dove vederla

Como-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Abildgaard, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. Allenatore: Roberts.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Galazzi, Bianchi; Borrelli. Allenatore: Maran.