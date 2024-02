I legni fermano il Brescia: a Como arriva un ingiusto ko

Sconfitta immeritata per il Brescia battuto di misura dal Como allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”.

Sotto una pioggia dirompente, i padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti di gioco con Strefezza che, su assist di Curto, trova una deviazione di Paghera e batte Andrenacci.

Forte del vantaggio, il Como riesce ad esprimersi meglio ma al 27’ è il Brescia a sfiorare il gol: Olzer si accentra da destra e da buona posizione calcia in porta con il mancino, ma la palla centra la traversa.

Al rientro dalla pausa la formazione di mister Maran prova ad acciuffare il pareggio, ma senza riuscirci. A cinque minuti dal termine la duplice occasione più clamorosa: Bianchi calcia violentemente in porta, ma Semper è provvidenziale a respingere. Sulla ribattuta è però in agguato Borrelli che colpisce di destro, ma la palla sbatte sul palo e poi attraversa tutta la linea di porta senza oltrepassarla.

Il Brescia rimane così a quota 32 punti e in zona play off in attesa delle altre partite che chiuderanno la 24ª giornata.

Il prossimo impegno, invece, è in programma sabato 17 febbraio alle ore 16:15 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro la Sampdoria dell’ex Andrea Pirlo.

Il tabellino

COMO - BRESCIA 1-0

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou (91’ Sala); Baselli (84’ Kone), Bellemo; Strefezza, Verdi (80’ Ballet), Da Cunha (91’ Iovine); Gabrielloni (80’ Gioacchini). A disposizione: Bolchini, Solini, Chajia, Braunöder, Nsame, Cassandro, Fumagalli. Allenatore: Roberts.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow (71’ Fares); Bisoli, Paghera (46’ van de Looi), Bertagnoli (82’ Ferro); Olzer (46’ Bianchi), Bjarnason (71’ Galazzi); Borrelli. A disposizione: Avella, Huard, Cartano, Papetti, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Rutella di Enna.

AMMONITI: Curto, Iovine - Olzer, Paghera, Borrelli, Galazzi.

RETI: 7' Strefezza.

NOTE: Spettatori: 5.387 (ospiti 500). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 3’-0’.