Il Brescia vince di misura a Como

La leonessa ruggisce, espugna il “Sinigaglia” di Como e si aggiudica il posticipo del lunedì sera. A decidere l’incontro il gol di Bertagnoli che regala il secondo successo in campionato a un Brescia a tratti in sofferenza nonostante la superiorità numerica.

PRIMO TEMPO. A iniziare meglio sono i padroni di casa che ci provano con Parigini e Mancuso, ma Lezzerini è attento e prima para senza affanni e poi devia in angolo. Con il passare dei minuti il Brescia inizia a guadagnare campo fino al 25’ quando la partita viene sospesa per un blackout all’impianto di illuminazione. Ripristinata la luce artificiale, la partita prende un piglio totalmente diverso. Nel giro di pochi minuti Arrigoni rimedia due cartellini gialli e abbandona il campo anzitempo. Il Brescia prova a sfruttare il momento e ci riesce: contropiede del Brescia, palla di Galazzi sul secondo palo dove Bertagnoli si fa trovare pronto e insacca in rete. Nei minuti di recupero del primo tempo altro colpo di scena con l’arbitro che decreta un calcio di rigore a favore del Como, ma richiamato dal Var annulla la precedente decisione mandano le squadre negli spogliatoio sul risultato 1 a 0 per il Brescia.

SECONDO TEMPO. Nella seconda frazione di gioco la squadra di mister Clotet fa molto possesso palla, ma in fase offensiva non riesce a pungere. Le rondinelle riescono a costruire soltanto un paio di occasioni con un colpo di testa di Ayè deviato sul palo da Ghidotti e successivamente con con Viviani che da calcio piazzato manca di un soffio l’incrocio dei pali. I lariani sono più decisi e mettono paura al Brescia con Kerrigan che colpisce un clamoroso palo. Il Como ci prova fino al 95’ ma la poca precisione sotto porta fa il resto e il Brescia riesce a mantenere inviolata la porta fino al triplice fischio.

Il Brescia conquista la vittoria e sale a quita sei punti in classifica, ma per Clotet c’è ancora molto lavoro da fare per non soffrire più così tanto fino alla fine.

IL TABELLINO

COMO - BRESCIA 0-1

COMO (4-4-2): Ghidotti; Bovolon (40' st Cutrone), Scaglia, Binks, Ioannou; Parigini (17' st Kerrigan), Arrigoni, Celeghin (26' st Fabregas), Blanco (1' st Faragò); Cerri, Mancuso, (26' st Gliozzi). A disp.: Zanotti, Cagnano, Gabrielloni, Solini, Ba, Odenthal, Delli Carri. All.: Guidetti.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Adorni, Cistana (54' pt Papetti), Mangraviti (40' pt Jallow); Bisoli, Labojko (19' st Benali), Bertagnoli; Galazzi (19' st Viviani), Moreo; Ayé. A disp.: Andrenacci, Garofalo, Nuamah, Niemeijer. All.: Clotet.

ARBITRO: Miele di Nola.

ASSISTENTI: Di Monte di Chieti; Cipriani di Empoli.

MARCATORI: 45’ Bertagnoli.

AMMONITI: Mangraviti (B), Arrigoni (C), Mancuso. Espulsi: Arrigoni (C).

ESPULSI: Arrigoni (C).

NOTE: Spettatori 4754. Calci d'angolo 3-5. Recupero pt 12', st 5.

Fonte immagine: Brescia Calcio.