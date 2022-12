Colpo del Rezzato Dor: in attacco è fatta per Luca Serpelloni

Colpo di mercato del Rezzato Dor che ha rinforzato il reparto offensivo assicurandosi le prestazioni sportive di Luca Serpelloni fino al termine della stagione. Attaccante classe 2000, Serpelloni è cresciuto nel settore giovanile del Brescia per poi trasferirsi al Cazzagobornato in Eccellenza. Le sue qualità vengono notate dal Lumezzane che nell’aprile 2021 lo tessera per disputare il mini campionato di Eccellenza. La stagione successiva veste ancora la maglia del Lumezzane contribuendo in maniera importante alla vittoria del campionato di Eccellenza. Nell’estate 2022 viene ceduto in prestito all’Ospitaletto dove però trova poco spazio. Dal girone di ritorno, però, vestirà la maglia del Rezzato Dor con il compito di aiutare la società biancoblù a conquistare la salvezza.