Colpo del Breno in chiave playoff: vittoria casalinga contro la capolista San Giuliano

Al Comunale Tassara di Breno la squadra di mister Tacchinardi è in grande spolvero e sfodera una prestazione da incorniciare: il match termina 2 a 0 contro il San Giuliano e la squadra vede avvicinarsi la zona playoff. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Pacella, coadiuvato dagli assistenti Fracchiola e De Chirico.

Le due reti del match sono arrivate nel corso della ripresa, dopo una prima frazione di gioco giocata in sostanziale equilibrio tra le due squadre. Al 19’ del secondo tempo Triglia sigla la rete che apre le marcature, al 43’ arriva il raddoppio che mette la parola fine al match con Melchiori. La vittoria fa salire la squadra in ottava posizione, a – 4 punti dalla zona playoff.

Al termine della sfida, mister Tacchinardi si è detto soddisfatto ma ha messo in guardia la squadra dalla sensazione di appagamento dopo la vittoria, che non deve esserci, in vista dell’obiettivo stagionale: “Dopo la partita al Ponte San Pietro avevamo promesso una bella prestazione e così è stata. Oggi serviva una gara d’equilibrio perché loro attaccano sempre con tanti giocatori, noi abbiamo fatto una grande partita difensiva concedendo poco. La differenza l’ha fatta l’atteggiamento e noi oggi l’abbiamo dimostrato. È importante rimanere con i piedi per terra, abbiamo un obiettivo in testa e non dobbiamo mollare. Questa vittoria potrebbe dare un minimo di appagamento che però non ci dovrà essere, testa alla prossima partita”.