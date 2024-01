Colpo di mercato Feralpisalò: ufficiale Dimo Krastev dal Catanzaro

Dopo i movimenti in uscita degli ultimi giorni, la Feralpisalò ha ufficializzato il secondo rinforzo del mercato invernale: si tratta del difensore bulgaro Dimo Krastev proveniente dal Catanzaro.

Di proprietà della Fiorentina, Krastev ha iniziato la stagione in Calabria senza però trovare spazio a sufficienza collezionando soltanto tre presenze in stagione.

Il comunicato del club

Feralpisalò è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina, le prestazioni sportive del calciatore Dimo Krastev. Il difensore classe 2003, di nazionalità bulgara, ha firmato un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. A Dimo, che vestirà la maglia numero 17, il più cordiale benvenuto a Salò.

Le prime dichiarazioni da Leone del Garda

"C'è già un "Dimo" in squadra, ma il problema si è risolto subito. Martella ha consigliato a tutti di chiamarmi "brate" che in bulgaro significa "fratello", così con Di Molfetta non ci saranno incomprensioni.

Ringrazio Catanzaro che mi ha fatto crescere in questi sei mesi, ora però sono felice di essere qua e sono carico. Voglio dare il mio contributo alla squadra. Sono stato accolto benissimo e ho trovato un bel gruppo. In Serie B il girone d'andata e quello di ritorno sono due campionati diversi. Le squadra ora si conoscono e ognuna sa per cosa lotta l'altra. L'obiettivo è chiaro e speriamo di raggiungerlo".