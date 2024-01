Colpo da novanta per il Carpenedolo: ufficiale l’arrivo di Gianmaria Valente

A far suonare le trombe di mercato è il Carpenedolo che nella giornata odierna ha ufficializzato l’acquisto di Gianmaria Valente. Un vero e proprio colpo di mercato quello messo a segno dal direttore sportivo della società bassaiola, Gianluigi Gabrieli, che ha così garantito al mister Ferrari un attaccante di assoluto spessore per la categoria.

Il comunicato del club

FC Carpenedolo comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Gianmaria Valente, attaccante classe 1995, che nella prima parte di stagione ha indossato la maglia della Tritium in serie D.

Si tratta di uno dei migliori bomber di Eccellenza degli ultimi anni, nello scorso torneo ha infatti vinto il campionato (girone B con la squadra di Trezzo mettendo a referto 23 gol stagionali.

Nel campionato precedente era stato avversario del Carpenedolo nel girone C con la maglia del Valcalepio, con cui è andato in rete 22 volte, mentre nel minicampionato della stagione 20/21 si era laureato capocannoniere del girone con i colori del Castegnato segnando la bellezza di 16 gol in un torneo di 10 giornate.

In precedenza aveva indossato le maglie di Ponte San Pietro in D, Vobarno e Orsa Iseo in Eccellenza, dopo essere cresciuto nei vivai di Voluntas Brescia, FeralpiSalò e Lumezzane.

In totale, nei 7 campionati giocati in Eccellenza, ha messo a segno 108 gol.

Le dichiarazioni

Il Presidente Stefano Pedrini ha espresso così la sua soddisfazione per il colpo che chiude il mercato rossonero: “Ora il mercato è terminato, la squadra è forte e completa in ogni reparto. Valente è un profilo molto importante per la categoria, rimarrà con noi per 2 anni; credo che darà una grossa mano alla squadra e aiuterà anche Davide Bosio a sbloccarsi perché è un ragazzo serio e merita questo.

Per Valente serve un attimo di tempo perché sta rientrando da un infortunio, ma quando mi hanno detto che era sul mercato ho chiamato il Direttore chiedendogli di portarlo a Carpenedolo.

È l'ennesimo sforzo della Società, ora però servono punti perché ne abbiamo persi troppi ultimamente: c’è tempo ma bisogna partire forti e con la mentalità giusta, abbiamo fatto le prove nel girone di andata ed ora inizia il nostro campionato!”.

Le prime parole di Valente da calciatore rossonero: "Ho deciso di accettare la proposta del Carpenedolo per la serietà, la professionalità e per il progetto ambizioso per il futuro. Cercherò di realizzare più goal possibili per riuscire a raggiungere gli obiettivi importanti della Società e miei personali. Forza Carpenedolo!”