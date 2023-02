Pep Clotet vicino al nuovo esonero

Dopo la pesante sconfitta per 4 a 0 subita a Perugia, la panchina del Brescia è tornata a vacillare. A guidare la seduta mattutina delle Rondinelle, radunatesi presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia, c’era regolarmente Pep Clotet in attesa di comunicazioni del Club. Sì perché il secondo esonero stagionale, dopo quello avvenuto il 21 dicembre, sembra ormai scontato e resta da capire soltanto chi potrebbe essere il sostituito. Nelle scorse ore s’era fatto il nome di Serse Cosmi, ma il suo ritorno è reso impossibile dall’accordo che lega ancora il tecnico umbro al Rijeka. Il Presidente Massimo Cellino ha quindi scelto di puntare su due possibili soluzioni interne rappresentate da Alfredo Aglietti, esonerato dopo due partite e ancora sotto contratto, e dal tecnico della Primavera Davide Possanzini. In vantaggio sembrerebbe esserci proprio l’ex capitano del Brescia pronto a guidare le Rondinelle da subito.