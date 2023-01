Clotet torna sulla panchina del Brescia

Il Brescia Calcio ha deciso di affidare nuovamente a Pep Clotet la guida tecnica della prima squadra. Alfredo Aglietti, chiamato a sostituire il tecnico catalano meno di un mese fa, è già arrivato al capolinea dopo sole due partite con Palermo e Südtirol terminate con un pareggio e una sconfitta.

Di seguito il comunicato della società biancoblù: “Dopo una giornata di riunioni e riflessioni seguita da confronti di carattere tecnico, e vista la temporanea indisponibilità del Direttore Sportivo per motivi di salute personale, Brescia Calcio ha deciso di riaffidare la guida tecnica della Prima Squadra a Pep Clotet. Si ringrazia Alfredo Aglietti e tutto il suo staff per la disponibilità augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Reintegrati anche Daniele Gastaldello nel ruolo di vice allenatore e Salvatore Sciuto in quello di preparatore atletico”.