Clamoroso a Castegnato: ufficiale il ritorno di Carmine Marrazzo

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, ora c’è anche l’ufficialità: Carmine Marrazzo è un nuovo giocatore dell’Atletico Castegnato.

Il comunicato del club

La Società Atletico Castegnato ha comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Carmine Marrazzo per il suo trasferimento a Castegnato.

È stato definito famelico dal giornalista Laffranchi. È stato detto che tutto ciò che passa in convento, lui lo sbrana, accumulando record su record, allori su allori, trofei su trofei.

E i suoi numeri ne sono la dimostrazione.

Partito dai cortili salernitani, Marrazzo ha spaziato tra varie squadre e campionati, iniziando ad assaporare il calcio di alto livello nel 2000 con la serie C. Poi è stata la volta della serie D con il Piacenza; membro chiave per il Crema e il Caravaggio dove in quest’ultima ha lasciato il marchio di 32 goals in 40 presenze.

Nel corso degli anni ha sempre dimostrato di essere un attaccante di talento con tanta voglia di continuare a raccogliere successi.

Ma tutto questo lo sappiamo bene, in quanto con la nostra maglia ci aveva già onorato della bellezza di 80 goals in 79 partite.

Le prime parole di Marrazzo

“Perché di nuovo a Castegnato? Perché quando sono arrivato qui in prima categoria avevo promesso di chiudere la mia carriera insieme al Castegnato in serie D, perciò eccomi qua!

I miei obbiettivi?! Chi mi conosce sa che ho sempre messo gli obbiettivi di questa società davanti ai miei personali, quindi mantenere la categoria.

Per di più, ho avuto modo di vedere qualche partita del Castegnato e ho trovato una squadra che sa quello che vuole, molto organizzata e conosco tanti ragazzi all’interno con abbastanza fame per raggiungere gli obbiettivi insieme.

Tornando qui, ho trovato persone ad accogliermi con gli occhi lucidi come quando me ne sono andato, ma questa volta per un buon motivo.

È stato veramente bello e mi ha dato un carico di entusiasmo che metà potrebbe bastare.

Quindi io vorrei giocare subito, ma nel caso contrario l’attesa renderà tutto più emozionante.

Forza Castegnato! Grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile”.

L’accoglienza del Castegnato

Nel 2022 ci aveva salutato dicendo: “Purtroppo si sa, la vita ci mette sempre davanti a delle scelte. Ho sempre fatto il massimo per continuare a seguire quella che per me era la strada di casa”

Bentornato a casa bomber!!