Cittadella-Feralpisalò 1-1: Pietrelli all’ultimo respiro. Gol e highlights

Allo stadio Tombolato, la Feralpisalò trova un prezioso pareggio all'ultimo minuto contro il Cittadella, grazie al primo gol tra i professionisti di Pietrelli. Nonostante questo risultato, i gardesani restano a cinque punti di distacco dalla zona playout, con solo tre partite al termine del campionato.

Salvezza ancora possibile per la Feralpisalò che però non deve più sbagliare le prossime tre partite a cominciare dal derby con il Brescia in programma mercoledì 1 maggio alle 18 al Garilli di Piacenza.