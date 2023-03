Il Brescia riparte con un punto a Cittadella

Il Brescia torna da Cittadella con un pareggio, non abbastanza per uscire dalla zona play out ma sicuramente un punto importante che interrompe la striscia negativa di sette sconfitte consecutive e ridà speranza alla squadra biancoblù per la lotta salvezza.

A partire meglio sono i padroni di casa pericolosi dopo due minuti con Maistrello che per poco manca il tap-in vincente sul diagonale di Mastrantonio. La risposta del Brescia arriva al quarto d’ora con Rodriguez che riceve da Ayè e calcia in parta mancando però lo specchio. Il Cittadella torna a insistere e alla mezz’ora sfiora il gol: Adorni interviene di testa sul cross di Crociata e per poco non beffa Andrenacci. Il Brescia torna a farsi vedere nell’area avversaria al 41’ con Bisoli che ci prova di testa, ma la palla si spegne sul fondo.

Nella ripresa le Rondinelle partono meglio e dopo tre minuti mettono paura alla formazione veneta con un tiro di Bisoli che però finisce soltanto sull’esterno della rete. La reazione dei padroni di casa arriva al 60’ con Antonucci che riceve da Mastrantonio e trova la conclusine in porta, ma Andrenacci è ben posizionato e para a terra. Nella seconda frazione di gioco il Brescia gioca meglio e al 70’ ha una nuova limpida occasione per sbloccare la partita: Huard crossa a centro area per Galazzi che ci prova in tuffo di testa spedendo la palla fuori di un soffio. La partita rimane aperta, ma l’unica occasione prima del triplice fischio è di Pavan che dall'interno dell'area calcia fuori di un metro.

Dopo sei minuti di recupero la partita si chiude a reti inviolate. Le rondinelle salgono a quota 26 punti appaiate al Cosenza al terzultimo posto della classifica e a una lunghezza dalla zona play off attualmente occupata dal Benevento. Un punto dal quale il Brescia dovrà ripartire già da domenica 5 marzo quando al “Rigamonti” arriverà il Cagliari.

IL TABELLINO

CITTADELLA - BRESCIA 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita (71’ Carriero), Frare, Mastrantonio (62’ Pavan); Crociata (46’ Asencio); Antonucci (82’ Embalo), Maistrello, (71’ Magrassi). A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Ambrosino. Allenatore: Gorini.

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bjorkengren; Listkowski (76’ Niemeijer), Ayé (76’ Bianchi), Rodriguez (62’ Galazzi). A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Mangraviti, Adryan, Jallow, Labojko, Coeff, Pace, Scavone. Allenatore: Gastaldello

ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: Affatato di Vco; Severino di Campobasso.

AMMONITI: Mastrantonio, Pavan - Bjorkengren, Listkowski.

NOTE: Calci d'angolo 8-3. Recupero pt 1', st 6'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.