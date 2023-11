Trasferta amara per il Brescia, il Cittadella vince 3-2

sconfitta consecutiva in campionato. Allo stadio “Tombolato” i granata vincono 3-2 anche grazie agli errori delle Rondinelle che oltre alla sconfitta devono fare i conti anche la lista degli infortunati a cui si aggiunge Paghera fermatosi durante il riscaldamento.

Come contro il Bari, però, la partita era iniziata nel migliore dei modi per il Brescia in vantaggio dopo soli quattro minuti con Moncini bravo a sfruttare al meglio un cross alto di Huard e a trafiggere il portiere veneto con un sinistro al volo.

Dopo pochi minuti lo stesso Moncini sciupa il secondo gol: ottimo passaggio di Besaggio per l’attaccante biancoblù che a tu per tu con Kastrati spreca una ghiotta occasione.

Passato lo spavento il Cittadella reagisce e poco prima del quarto d’ora trova un fortunoso pareggio: cross da destra di Carriero, Lezzerini è sorpreso dalla traiettoria e la palla termina in rete.

I padroni di casa insistono e al 33’ passano in vantaggio grazie a un eurogol di Vita da fuori area.

Nei minuto finali del primo tempo Papetti conquista un calcio di rigore, ma su consulto del Var il direttore di gara annulla la sua decisioni iniziale.

Nella ripresa è sempre la formazione veneta a essere più pericoloso, ma il Brescia ha un sussulto e rimette la partita in parità: Dickmann s’invola sulla destra e appoggia per Bertagnoli (al rientro dall’infortunio) che di prima intenzione batte l’estremo difensore avversario sul suo palo.

I ritmi della partita calano, ma al minuto 81’ il Cittadella passa ancora: Maistrello scatta sul filo del fuorigioco e batte Lezzerini in uscita con un tocco morbido. Besaggio tenta il salvataggio in extremis sulla linea, ma la Var interviene per la seconda volta e il gol viene convalidato.

Nei minuti finali il Brescia tenta un forcing disperato, ma le azioni non sortiscono alcun pericoloso e la partita termina con la vittoria del Cittadella.

Il Brescia riprenderà gli allenamenti già domenica mattina presso il centro sportivo di Torbole Casaglia per preparare la trasferta di mercoledì 8 novembre a Palermo per il recupero della seconda giornata di campionato.

IL TABELLINO

CITTADELLA-BRESCIA 3-2

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi (79’ Giraudo), Pavan, Frare, Carissoni; Carriero (59’ Maistrello), Danzi (46’ Negro), Amatucci; Vita, Cassano (86’ Mastrantonio); Pittarello (79’ Pandolfi). Allenatore: Gorini.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Mangraviti, Huard (56’ Fares); Fogliata (56’ Bertagnoli), Van de Looi (81’ Galazzi), Besaggio; Bjarnason (46’ Olzer); Bianchi (46’ Borrelli), Moncini. Allenatore: Gastaldello

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

ASSISTENTI: Mondin di Fermo; Politi di Lecce.

RETI: 13’ Carriero, 34’ Vita, 81’ Maistrello - 4’ Moncini, 70’ Bertagnoli.

AMMONITI: Danzi - Dickmann, Papetti.

ESPULSO: Gastaldello.