Cittadella-Brescia, il pre partita: convocati e dichiarazioni del mister Gastaldello

Questo pomeriggio alle 14 il Brescia tornerà in campo per affrontare in trasferta allo stadio “Tombolato” il Cittadella, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte consecutive e occupano anche la medesima posizione di classifica a quota 13 punti. Negli ultimi quattro precedenti sono tre i pareggi e una sconfitta per le Rondinelle che proveranno a cambiare il trend negativo contro la formazione granata.

Alla vigilia della partita ha parlato il tecnico biancoblù Daniele Gastaldello. Queste le parole rilasciate:

“Dal punto di vista fisico sarà una settimana molto dispendiosa, ma dal punto di vista delle possibilità di fare punti e fare risultati va bene giocare ogni tre giorni, dipende da come la si vede”.

“In queste partite s’è inceppato il risultato. Contro il Bari non meritavamo di perdere anche se qualcuno scrive il contrario. Abbiamo cambiato modulo avendo avuto difficoltà con infortuni dell’ultimo minuto eppure ho visto una squadra che nel primo tempo ha fatto molto meglio. Prima del pareggio se c’era una squadra che doveva fare due gol era il Brescia. La sconfitta fa parte del gioco, non mi fa paura. Bisogna prendersi le responsabilità, gli errori si fanno, io per primo e solamente chi non fa nulla non commette errori. Contro il Modena abbiamo subito gol al 93’ mentre con il Bari abbiamo commesso errori che abbiamo pagato a caro prezzo pur non meritando la sconfitta. Questo è il campionato di Serie B dove puoi perdere due partite in poco tempo”.

“Contro il Cittadella rientrerà Cistana. In settimana s’è allenato con noi, sta bene e avrò a possibilità di scegliere il modulo. Tengo aperte tutte le porte e valuterò tutte le migliori possibilità”.

“Il Cittadella è una squadra che merita molto rispetto. È una piccola piazza che negli ultimi anni ha ottenuto grandi risultati perché nel dna ha la voglia di combattere, non mollare mai e mettere in difficoltà l’avversario. Per prima cosa dovremo pareggiare l’intensità agonistica e fisica e mettere la voglia di vincere ogni duello in campo. Se riusciremo a fare questo avremo buone possibilità. Bisogna stare attenti perché è una squadra che mette in difficoltà tutti, dovremo essere bravi a controbattere”.

“Il dialogo di questi giorni con il Presidente e il Direttore è stato costruttivo come lo è sempre stato finora, non è cambiato nulla. Noi allenatori sappiamo che il risultato è determinante, arrivo presto ed esco tardi dal campo e mi chiedo se ho dato il massimo. Quello che mi preoccupa è non riuscire a insegnare qualcosa ai ragazzi o non trasmettergli ciò che voglio. Il resto è una conseguenza, il futuro non lo puoi controllare”.

“Sono contento di tutti i giocatori offensivi perché stanno bene. Vorrei che si sbloccassero di più e questo mi dispiace, ma credo nelle loro potenzialità e ho molta fiducia in ognuno di loro. Lo spazio l’avranno tutti quanti”.

Questa, invece, la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Cosenza:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 19 Maccherini, 24 Dickmann, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli.