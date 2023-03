Cittadella vs Brescia: le formazioni ufficiali

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Le Rondinelle sono pronte a scendere in campo per affrontare il Cittadella allo stadio “Tombolato” nella sfida valida per la 27ª giornata del campionato di Serie B. Mister Gastaldello ha scelto si schierare la squadra con il consueto 4-3-3 affidando l’attacco al tridente Bjorkengren, Ayè, Rodriguez. A difendere i pali Andrenacci dietro alla difesa a quattro composta da Karacic, Adorni, Cistana, Huard. A centrocampo Bisoli e Van de Looi mezzali a supporto di Listkowski.

Queste le formazioni ufficiali e i giocatori a disposizione delle squadre:

CITTADELLA: Kastrati, Perticone, Antonucci, Salvi, Frare, Vita, Crociata, Branca, Mastrantonio, Maistrello, Giraudo. A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Carriero, Pavan, Ambrosini, Asencio, Magrassi. Allenatore: Gorini.

BRESCIA: Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Huard; Van de Looi, Listkowski, Bisoli; Bjorkengren, Ayè, Rodriguez. A disposizione: Lezzerini, Galazzi, Ndoj, Mangraviti, Oliveira, Jallow, Niemeijer, Labojko, Bianchi, Coeff, Pace, Scavone. Allenatore: Gastaldello.