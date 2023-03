Cittadella vs Brescia: i convocati di mister Gastaldello

Il Brescia torna in campo contro il Cittadella nel turno infrasettimanale valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B. Reduci da sette sconfitte consecutive e complice la vittoria del Cosenza sulla Reggina nell’anticipo disputato martedì sera, le Rondinelle sono attualmente all’ultimo posto in classifica e devono tornare al più presto a fare punti per continuare a lottare per la salvezza. Il Cittadella, invece, arriva alla sfida reduce dalla vittoria esterna per 2 a 1 sul campo della Ternana.

La lista dei convocati di mister Gastaldello per la sfida con il Cittadella:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 28 Coeff, 29 Listkowski, 30 Pace, 31 Scavone.