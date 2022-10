Cistana e Nuamah ospiti all’Istituto Santa Maria degli Angeli

Questa mattina Andrea Cistana e Patrick Nuamah sono stati ospiti all’Istituto Santa Maria degli Angeli di Brescia. Le due rondinelle sono state in compagnia degli alunni per quasi due ore durante le quali hanno risposto alle curiosità dei ragazzi. Al termine dell’incontro, infine, Cistana e Nuamah si sono fermarti a firmare autografi e scattare foto. Una bella iniziativa alla quale il Club ha deciso di dare seguito regalando a ogni bimbo (120 presenti) un biglietto omaggio più un accompagnatore. Saranno dunque 240 i biglietti omaggio che la Società donerà per mantenere vivo l'entusiasmo in vista della gara col Cittadella. Per la stessa partita i prezzi rimarranno identici al Benevento con l'aggiunta che tutti gli Under 10, sia in curva che gradinata, entreranno al costo di 1 euro.

Sulla pagina facebook ufficiale del Brescia Calcio tutte le foto della mattinata.

Fonte immagine: Brescia Calcio.