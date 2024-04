Questa mattina il Progetto BSFC School ha fatto tappa al Liceo Internazionale per l'Impresa “Guido Carli” di Brescia con tre professori d’eccezione: Andrea Cistana, Michele Avella e Zylyf Muça. I tre giocatori delle Rondinelle hanno incontrato gli studenti dell’istituto scolastico per portare la loro testimonianza nel mondo del calcio e dello sport in termini di educazione, valori e determinazione.

In collaborazione con il partner Intesa Sanpaolo e Museo del Risparmio, si è svolto un divertente edu-quiz grazie al quale si sono approfonditi temi quali il denaro e il risparmio.

Al termine della mattinata Cistana, Avella e Muça si sono intrattenuti con i ragazzi della scuola per scattare fotografie e firmare autografi.