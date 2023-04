Andrea Cistana e Lorenzo Andrenacci professori d’eccezione

Questa mattina il Progetto BSFC School ha fatto tappa all’Istituto CFP Canossa di Bagnolo Mella con due professori d’eccezione: Andrea Cistana e Lorenzo Andrenacci. Le due Rondinelle hanno fatto visita agli studenti dell’istituto scolastico per portare la loro testimonianza nel mondo del calcio e dello sport in termini di educazione, valori e determinazione. Al termine della mattinata i due giocatori biancoblù si sono intrattenuti con i ragazzi della scuola per scattare fotografie e firmare autografi.

Fonte immagine: Brescia Calcio.