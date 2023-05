Ciliverghe, ufficiale: Paolo Quartuccio è il nuovo allenatore

Girone C

Dopo non aver rinnovato l’incarico a Raffaele Zucchi, il Ciliverghe era alla ricerca della sua nuova guida tecnica a in mattinata è arrivata l’ufficialità attraverso una nota pubblicata sulla pagina facebook ufficiale della società. Si tratta di Paolo Quartuccio, ex allenatore di Castegnato e Leon.

Di seguito il comunicato ufficiale del Club:

“Il Ciliverghe Calcio comunica di aver affidato a Paolo Quartuccio il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Paolo arriva sulla panchina di “Casa Cili” dopo l’ultima esperienza con il Leon.

La società augura al tecnico, che inizierà a far parte della nostra famiglia a partire dall’1 Luglio 2023, un buon lavoro e un campionato ricco di soddisfazioni”.

Queste le prime parole di Paolo Quartuccio da neo tecnico del Ciliverghe:

“Arrivo con tanto entusiasmo e spero che possa essere una stagione ricca di emozioni e tanti successi. Conosco bene l’ambiente e sono molto contento di essere arrivato qui dove spero di fare bene e creare un bel percorso”.