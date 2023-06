Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Prosegue il rinnovamento della rosa a Casa Cili. Il club gialloblù ha infatti acquisito le prestazioni sportive di Anthony Minessi per la stagione sportiva 2023/24. Per il centrocampista classe 1998 si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l’esperienza nel campionato 2017/18. Proveniente dal Cazzagobornato, Minessi ha vestito anche le maglie di Rovato, Sona e Darfo Boario.