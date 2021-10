Il Ciliverghe rialza la testa in Eccellenza: netto 3 a 0 contro il Pro Palazzolo

La sesta giornata del campionato Eccellenza si chiude con una convincente vittoria per il Ciliverghe, in trasferta, sul campo del Pro Palazzolo. La squadra di mister Volpi mette a segno un rotondo 3 a 0 e si rialza dopo le 4 sconfitte consecutive maturate nelle giornate precedenti.

Le tre reti sono arrivate nel corso del secondo tempo di gioco dopo una prima frazione povera di azioni da gol da parte di entrambe le squadra. Il primo a sbloccare il risultato è Pasotti dopo qualche giro d’orologio dal ritorno in campo delle squadre. Il raddoppio è propiziato da un cross di Pasotti per Bosio, che deve solo spingere in rete. Il sigillo alla gara è arrivato da Taylor, il neoacquisto della squadra, che arriva alla conclusione da distanza ravvicinata.

La vittoria del Ciliverghe è stata convincente per l’ampio margine e per la mole di gioco costruita, resta da vedere se la squadra sarà in grado di dare continuità alla buona prestazione o meno. Le prime partite di questo campionato non sono state esaltanti per gli uomini di mister Volpi: dopo un primo pareggio a reti inviolate contro il Darfo Boario, la squadra ha collezionato solo sconfitte. La prossima gara dirà perciò molto riguardo la capacità della squadra di risollevarsi dopo un inizio a singhiozzo: l’avversario sarà il Carpenedolo, reduce da una brutta sconfitta nell’ultima giornata.