Il Ciliverghe vince l’anticipo con il Rezzato Dor

Il Ciliverghe soffre, ma super il Rezzato in rimonta nei minuti di recupero e si aggiudica l’anticipo della ventunesima giornata di campionato.

Partita in discesa per la formazione di casa che dopo sette minuti si porta in vantaggio con Valoti. Il Rezzato però non accusa il colpo e e al 25’ ristabilisce la parità con Scidone. La squadra di mister Paderno gioca un buon calcio e sfiora il sorpasso, ma la prima frazione di gioco termina uno pari. Nella ripresa la partita è giocata a viso aperto, ma al 67’ gli ospiti ribaltano il punteggio con Serpelloni che da vero rapinatore d’area conquista palla e batte l’estremo difensore gialloblù. Il Ciliverghe non demorde e proprio quando la partita sembra volgere al termine la formazione mister Zucchi compie un sorpasso insperato in pieno recupero nel giro di due minuti. Prima Bosio segna il gol del pareggio, poi Valotti firma il gol del definitivo 3 a 2. Il Ciliverghe conquista tre punti importanti che valgono la zona play off. Per il Rezzato, ultimo in classifica, tanto rammarico per non aver saputo portare a casa una vittoria che sembrava raggiunta.

IL TABELLINO

CILIVERGHE - REZZATO DOR 3-2

CILIVERGHE: Gallina, Pizzoni (89’Piccaluga), Bosio F. (46’ Cestana), Turlini, Boniotti, Gentili, Cristini (46’ Rigamonti), Lauricella, Bosio D., Valotti, Pasini (70’ Marinaci). A disposizione: Viotti, Fagoni, Fantoni, Comi. Allenatore: Zucchi.

REZZATO DOR: Valtorta, Zanotti, Assini, Salvadori, Di Marzio, Perani, Taetti,

Scidone, Serpelloni, Gradin (85’ Quecchia), Nonni (79’ Raccagni). A disposizione: Civettini, Raccagni, Vignetti, Debbih, Diouf, Nicoletti. Allenatore: Paderno.

ARBITRO: Gabbio di Crema.

RETI: 7' e 94’Valotti, 92’ Bosio D. - 25' Scidone - 67’ Serpelloni.

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.