Il Ciliverghe si presenta: “Per noi sarà l’anno zero”

Il Ciliverghe è pronto a ripartire e ha deciso di farlo presso la sede di Parema S.R.L. che da questa stagione sarà il main sponsor del sodalizio gialloblù.

«Questo per noi è l'anno zero - esordisce il presidente Nicola Bianchini -. Insieme ai direttori abbiamo riflettuto su ciò che non ha funzionato lo scorso anno per trasformare i nostri difetti in punti di forza».

Alla direzione sportiva è stato confermato Pierluigi Zucchi. «L'obiettivo minimo è migliorare i risultati dello scorso anno - riflette Zucchi -. A tutti piacerebbe arrivare in Serie D, ma tra il dire e il fare c'è una bella differenza».

La novità in casa Cili è invece rappresentata dalla guida tecnica affidata a Roberto Crotti, vecchia conoscenza del calcio bresciano reduce dall'esperienza nel milanese con il Tribiano. «Ripartiamo con serenità, provando a fare del nostro meglio - osserva Crotti -. Sarà un campionato molto lungo. Inoltre le squadre si sono rinforzate e le insidie saranno tante».

Il giorno fissato per il ritorno in campo è giovedì 4 agosto con un mini ritiro a Borno fino al 7 agosto, mentre per la prima uscita stagionale bisognerà attendere il 10 agosto dove a «Casa Cili» arriverà la Real Calepina, squadra partecipante al campionato di Serie D.

LA ROSA DELLA STAGIONE 2022/2023 CON ORGANIGRAMMA

PORTIERI: Matteo Bolzoni (2003, Desenzano), Stefano Crotti (2004, svincolato), Nicolò Gallina (2004, Brescia), Mattia Magri (2003, Carpenedolo).

DIFENSORI: Alberto Boniotti (1995, svincolato), Francesco Bosio (2002, Bedizzolese), Mattia Cestana (2004), Marco Fagoni (2005), Simone Fantoni (1992, Castiglione), Andrea Gentili (1999), Michele Mutti (1989, Bedizzolese), Gabriele Pizzoni (2004).

CENTROCAMPISTI: Nicola Albini (1995), Luca Brunelli (2000), Alessandro Capra (2004), Mattia Falchetto (1994, Montecchio Maggiore), Marco Gaffurini (2003, Gussago), Myroslav Ivashkiv (2004), Filippo Lauricella (1994), Nicolò Pasini (1995, Carpenedolo), Enrico Rigamonti (2001, Bagnolese), Stefano Tosi (2003).

ATTACCANTI: Davide Bosio (1992), Andrea Elvezia (2004), Giovanni Guccione (1989, Montecchio Maggiore), Francesco Scidone (1998, Voluntas Montichiari), Marco Valotti (1995).

STAFF TECNICO

Allenatore: Roberto Crotti

Vice Allenatore: Marco Savarese, Marco Rapuzzi

Preparatore atletico: Mattia Tedoldi

Preparatore dei portieri: Andrea Frusconi

Responsabile Staff Fiseoterapico: Michele Trainini

Fisioterapisti: Manuel Severino, Corrado Berti

Team Manager: Cristiano Tonoli

STAFF DIRIGENZIALE

Presidente: Nicola Bianchini

Vice Presidente: Alfredo Savoldi

Direttore sportivo: Pierluigi Zucchi

Direttore generale: Francesco Zingarelli

Direttore area tecnica: Giuseppe D’Innocenzi

Responsabile settore giovanile: Ivan Rizzardi

Segretario: Efrem Scarpari

Cassiere: Federico Peroni