Il Ciliverghe sfida il Monza in amichevole

Amichevole di lusso per il Ciliverghe di mister Crotti che nonostante il posticipo dei campionato di eccellenza dovuto alle elezioni politiche scenderà comunque in campo per proseguire il percorso di crescita iniziato quest’estate. Domenica 25 settembre, infatti, i gialloblù sfideranno a porte chiuse il Monza di mister Stroppa alle ore 10:30 presso il Centro Sportivo Monzello. Un’amichevole di alto prestigio per Valotti e compagni che vivranno una giornata da Serie A.

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.