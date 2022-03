Ciliverghe in zona playout in Eccellenza ma la squadra conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza

L’anticipo della 26esima giornata di Eccellenza, disputato tra Ciliverghe e CazzagoBornato, non è finito nel migliore dei modi per la squadra di casa, sconfitta per 2 reti a 0. La sfida è stata arbitrata dal signor Moncalvo, coadiuvato dagli assistenti Liuzza e Tonti. Le due reti subite da parte del Ciliverghe sono mature nella prima frazione di gioco, siglate da Inverardi e poi Masperi, rispettivamente al 19’ e al 32’ del primo tempo. Nella seconda parte di gara la squadra di casa ha provato a risollevarsi ma invano, non riuscendo mai ad imporre il proprio gioco.

Lo stesso però non è avvenuto nella sfida contro l’Alba, valida per la terza giornata di Coppa Italia. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti bianche, da segnalare però un’occasione per parte. Nel corso della ripresa invece, il Ciliverghe riesce ad imporsi e siglare il vantaggio con Volpini, finalizzatore di una perfetta azione corale. Galasso dell’Alba sigla la rete del pareggio ma il vantaggio ritorna con la rete di Pasotti, che regala il successo ed i quarti di finale di Coppa Italia (dove sfideranno il Montecchio).