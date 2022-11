Cambio in panchina per il Ciliverghe: esonerato Roberto Crotti

I risultati altalenanti di questo inizio stagione sono costati caro al mister Roberto Crotti che dalla giornata di giovedì è stato rimosso dall’incarico di allenatore della prima squadra del Ciliverghe. Partita con obiettivi più ambiziosi, la società gialloblù si trova all’ottavo posto della classifica con 19 punti e a 5 lunghezze di distacco dalla capolista Cast Brescia, prossima avversaria in campionato. Ancora in corsa in Coppa Lombardia, di cui è detentrice, il Ciliverghe ha nel suo prossimo destino ancora i franciacortini che incontrerà mercoledì 16 novembre per conquistare un posto in semifinale di coppa. Fatale per mister Crotti è stata però la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale di campionato contro il Cazzagobornato. In attesa di una nuova guida tecnica, la squadra è stata temporaneamente affidata al mister degli Allievi Raffaele Zucchi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Ciliverghe:

“La società Ciliverghe Calcio comunica la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Roberto Crotti. La scelta non lede il rapporto di stima instauratosi in questi mesi insieme. A Roberto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l'augurio per un prosieguo della carriera ricco di soddisfazioni. La squadra viene, in preparazione alla sfida di domenica, affidata al tecnico del settore giovanile Raffaele Zucchi”.