A Ciliverghe il Cazzagobornato torna grande

Il Cazzagobornato c’è e l’ha dimostrato nell’anticipo di sabato sera vincendo in rimonta per 2 a 1 contro il Ciliverghe. Dopo tre ko consecutivi la formazione di mister Inverardi si rialza e trova un successo importante in chiave play off.

I franciacortini cominciano bene la partita con Patarini che alla prima da titolare si mette subito in mostra: dribbling tra gli avversari e conclusione in porta deviata in angolo da Gallina con l’aiuto della traversa. Qualche minuto più tardi ci prova anche l’esperto Minotti, ma la sua conclusione non trova la porta. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, ma la partita si accende soltanto nei minuti finali: al 45’ Minotti si vede respingere il piattone a botta sicura, la palla rimane lì ma sulla ribattuta Stefanescu calcia alto. Sul capovolgimento di fronte i padroni di casa sbloccano la partita a una manciata di secondi dal fischio dell’arbitro: palla a centro area di Turlini e deviazione fortuita di Paderno che beffa il proprio portiere. All’intervallo le squadre vano negli spogliatoi con il risultato di 1 a 0 per il Ciliverghe, ma al secondo minuto della ripresa il Cazzago la riprende subito con Minotti rapidissimo a fiondarsi sulla ribattuta della sua stessa conclusione e ristabilire la parità. Alla mezz’ora una disattenzione difensiva potrebbe costare molto caro al Cazzagobornato che però si salva con Abbrandini. Lauricella per il Ciliverghe e Inverardi per il Cazzagobornato cercano la via del gol senza successo con la partita che sembra avviarsi verso il pareggio. A quattro minuti dal termine, però, arriva la giocata vincente di Mennucci a completare la rimonta franciacortina: Mennucci tocca in area un cross di Stefanescu, la palla sbatte sul palo con la sfera che torna tra i suoi piedi per il più facile dei gol. Nei minuti finali il Ciliverghe tenta l’assalto finale creando due ottime occasioni con Faantoni, ma la difesa del Cazzago regge l’onda d’urto conquista tre punti importanti che mancavano da tre turni..

IL TABELLINO

CILIVERGHE - CAZZAGOBORNATO 1-2

CILIVERGHE: Gallina, Pizzoni, Cestana, Rigamonti (46’ Albini) Gentili, Fantoni, Turlini, Pasini, Bosio D. (74’ Scidone), Valotti, Guccione (18’ Lauricella). A disposizione: Bolzoni, Brunelli, Fagoni, Francesco Bosio, Gaffurini, Elvezia. Allenatore: Crotti.

CAZZAGOBORNATO: Abbrandini, Stefanescu, Martinetti, Zamboni, Minotti, Paderno, Simone Inverardi (90’ Sabatucci), Lanza (83’Farimbella), Venturi, Minessi (65’ Masperi), Patarini (67’ Mennucci). A disposizione: Bonetti, Archetti, Trovadini, Rivetti, Capitanio.Allenatore: lnverardi.

ARBITRO: Paris di Bergamo.

RETI: .46′ pt autogol Paderno – 47′ Minotti, 86′ Mennucci.

AMMONITI: Rigamonti, Paderno

NOTE: Angoli: 4-5. Recupero: 2’ - 4’.

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.