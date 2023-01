Ciliverghe a gonfie vele per la ripresa del campionato

È terminata con una vittoria l’ultima amichevole del Ciliverghe disputa contro la Voluntas Montichiari tra le mura amiche di “Casa Cili”. Dopo essersi insediato sulla panchina gialloblù nel mese di novembre, Raffaele Zucchi sta proseguendo il suo lavoro per plasmare la squadre in vista del girone di ritorno che il Ciliverghe vuole affrontare da protagonista. A far ben sperare è non soltanto la vittoria, ma anche il bel gioco che Valoti e compagni hanno espresso mercoledì sera. Movimenti, sintonia e vivacità che hanno divertito il pubblico presente e ovviamente anche il tecnico Zucchi. La partita si chiusa con il punteggio di 5 a 0 grazie alle reti di Comi, Valotti (su calcio di rigore), Scidone, Lauricella e Di Biase. Una prestazione che dà ottimismo alla formazione gialloblù che domenica 15 gennaio tornerà a fare sul serio affrontando in trasferta il Prevalle.

Fonte immagine: pagina facebook Ciliverghe Calcio.