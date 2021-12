Chiusa la pratica Orceana, il Ciliverghe cerca la terza vittoria consecutiva contro la Bedizzolese

Il Ciliverghe chiude la pratica Orceana senza subire praticamente nulla e dopo mezz’ora di gioco la squadra era già in vantaggio di 2 a 0, l’impegno principale era perciò la gestione del punteggio. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tagliaferri, coadiuvato dagli assistenti Cappelletti e Baracchi.

Il Ciliverghe è passato in vantaggio su calcio di rigore assegnato al 17’, Valotti lo ha trasformato in rete e ha così portato avanti la squadra. Il raddoppio è arrivato sempre nel corso della prima frazione di gioco, con Albini, al 33’. La formazione guidata da mister Volpi ha approcciato ottimamente al match, concentrata e capace di palleggiare in attesa di trovare le imbucate corrette. La terza rete, la ciliegina a coronamento di un’ottima prestazione di squadra, è arrivata al 37’ della ripresa con Pasotti: 3 a 0, 3 punti conquistati e nessun rischio subito.

Al termine della sfida mister Volpi elogia la sua squadra, sottolineando però come i suoi uomini ricaschino sempre negli stessi errori: “Abbiamo approcciato la gara con la testa giusta e il vantaggio è stato meritato. Poi siamo incappati nei soliti errori sbagliando spesso l’ultimo passaggio, c’è sempre il rischio di rimettere in corsa gli avversari. I segnali sono incoraggianti ma è necessario continuare a lavorare nella maniera giusta.”

Il prossimo impegno sarà contro la Bedizzolese, il turno infrasettimanale è in programma mercoledì 8 dicembre.