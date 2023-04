Operazione rimonta completata: il Cast Brescia vola in finale di Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Certaldo

Il Cast Brescia compie l’impresa contro il Certaldo e vola in finale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta di misura subita all’andata tra le mura amiche di Castegnato, la squadra di mister Quaresmini ribalta lo scenario vincendo per 3 a 0. Per i franciacortini a segno Peli, Mattei e il giovane Meini autori di una grande prestazione.

Domani la Lega Dilettanti comunicherà luogo e data della finale, ma salvo cambiamenti si ipotizza mercoledì 3 maggio allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze. Quel che è certo è il nome del prossimo e ultimo ostacolo del Cast Brescia: si tratta del San Marzano che ha avuto la meglio nella doppia sfida contro il Campobasso con una vittoria (1 a 0 all’andata) e un pareggio (1 a 1 al ritorno).

Sarà una finale che si preannuncia spettacolare tra due squadre in cerca del triplete. Entrambe, infatti, oltre ad aver trionfato nella fase regionale della Coppa Italia, hanno anche vinto i rispettivi campionati conquistando la promozione in Serie D.

IL TABELLINO

CERTALDO - CAST BRESCIA 0-3

CERTALDO: D’Ambrosio; Orsucci (70′ Taraj), Salvadori, De Pellegrin; Nuti, Bernardini (79′ Marcon), Pampalone, Zanaj (70′ Bandini), Bardotti (80′ Delle Fave); Baccini (71′ Martini), Corsi. A disposizione: Spini, Piochi, Innocenti, Razzanelli. Allenatore: Ramerini.

CAST BRESCIA: Chini; Bernard, Peli (82′ Tanghetti), Marazzi (88′ Vigni), Gritti; Berardo, Tognassi, Meini; Diogo Felipe (77′ Maspero), Mattei, Giangaspero. A disposizione: Cirimbelli, Zanelli, Contratti, Arici, Zanini, Ardesi. Allenatore: Quaresmini.

ARBITRO: El Amil di Nichelino.

RETI: 22' Peli, 66’ Mattei, 94’ Meini

AMMONITI: Nuti - Mattei, Sodinha

ESPULSI: Salvadori.