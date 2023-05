Cellatica, Stefano Preti scelto come nuovo allenatore

Il Cellatica ha scelto l’allenatore per la stagione 2023/24: si tratta di Stefano Preti. La società franciacortina, appresa la decisone dell’ex tecnico Guido Bertoni di lasciare la panchina gialloblù, ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra all’ex allenatore di Castegnato e Franciacorta.

Il Cellatica, che quest’anno ha chiuso il campionato in quinta posizione a un passo dai play off, ripartirà da Stefano Preti per continuare il percorso di crescita e guardare sempre più in alto.

Di seguito il comunicato della società:

“La società Cellatica calcio comunica che per la stagione 2023/24 la panchina della prima squadra sarà affidata a Stefano Preti. A lui vanno i nostri migliori auguri per questa stagione”.