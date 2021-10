Il CazzagoBornato torna ad allenarsi in vista del Lumezzane il 31 ottobre

Il CazzagoBornato si è visto rinviare la seconda partita del campionato, questa volta quella in programma nello stadio del Vobarno. La squadra, pur essendo tornata a pieno regime il 22 ottobre, tornerà regolarmente in campo solo dalla prossima giornata, quella in programma il 31 ottobre. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla società:

“Nella giornata odierna tutto il gruppo Prima Squadra ha effettuato il tampone molecolare (ad eccezione del positivo che dovrà aspettare 10 giorni). I risultati son quelli sperati, ovvero nessun positivo e dunque la possibilità di ricominciare ad una settimana di distanza con gli allenamenti. Tutto il gruppo se rimesso in moto in vista dei prossimi impegni che li vedranno partecipi (31/10 vs Lumezzane a Bornato).”

Non sono ancora state rese note le date per il recupero delle due partite saltate, quella contro l’Atletico Castegnato della giornata precedente e questa contro il Vobarno. Il 31 ottobre sarà un ritorno di fuoco per la squadra, tra le mura amiche, infatti, incontrerà il Lumezzane primo in classifica e reduce da una vittoria di misura contro il Castiglione. È presumibile che il CazzagoBornato non sarà subito al 100% per quanto riguarda la tenuta fisica ma sicuramente la voglia di riprendere è tanta. L’avversario è però il più ostico del girone C di questo campionato: a parte la sconfitta esterna contro il Rovato, il Lumezzane ha inanellato solo vittorie in questo inizio di stagione.